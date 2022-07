Servono altre prove per l'entrata in servizio della Santa Lucia sulla rotta Termoli-Tremiti

TERMOLI. Nei giorni scorsi diffusi sui social i video che immortalavano le prove della motonave Santa Lucia, quella che prenderà il posto, o dovrebbe farlo, il condizionale è ancora valido, della storica Isola di Capraia, che è stata ceduta per entrare in servizio nel golfo di Napoli. Traghetti destinati a collegare il porto di Termoli e le Isole Tremiti. Un po’ di storia: dopo il default della Cin, la compagnia che deteneva le rotte Tirrenia, è stato prorogato il collegamento marittimo fino all’uscita del nuovo bando, poi vinto dalla Lng (Libera navigazione del golfo), che ha usufruito come charter dell’Isola di Capraia. Il primo luglio 2021 è partita la nuova gestione sulla rotta verso le Diomedee e a cavallo dell’anniversario si voleva anche realizzare la staffetta tra le motonavi.

Ma qualcosa è andato storto. Nella conferenza stampa di venerdì scorso a domanda diretta il comandante del porto Amedeo Nacarlo aveva fatto intendere che a brevissimo il turnover non ci sarebbe stato. Vicenda finita anche sulle colonne del portale specializzato Shipping Italy, che proprio alle immagini social sul pennacchio di fumo nerastro ha puntato i riflettori. «Come mostrano i video caricati su Facebook da alcune persone che osservavano dalla costa, infatti, ci sono stati alcuni problemi con le prove della nave con cui Navigazione Libera del Golfo dovrebbe sostituire Capraia, che, dopo aver registrato alcune difficoltà all’ormeggio, alla partenza ha emesso una grande nube di fumo nero.

Nessun incidente, ma dalla compagnia guidata da Maurizio Aponte menzionano un problema “alla rampa di accesso. Per il ripristino l’unità verrà a breve trasferita a Napoli, speriamo a breve di iniziare l’attività programmata”. Il traghetto veloce è stato acquistato e refittato recentemente dalla compagnia partenopea». «Durante le prove sull’isola di San Nicola della nave Santa Lucia – ha dichiarato a Il Sipontino – il capitano di lungo corso Giovanni Calabrese - il tempo di manovra è di circa 20 minuti con condizioni meteomarine ottime e assenza di vento; l’apertura del portellone richiede altri 20 minuti per un totale di 40 minuti impedendo ogni altro tipo di manovra nel porto.

Sono stati necessari 3 tentativi per lo sbarco di un autocarro del peso di 7 ton per una lunghezza di 7 metri, ma il mezzo per il trasporto dei rifiuti pesa 30 ton per una lunghezza di 9 metri. Ma la cosa che mi fa più paura è la potenza degli idrojet di propulsione del catamarano che creano un moto ondoso dannoso per il fondale, ma soprattutto sarà palesemente causa di erosione della banchina!», ha dichiarato a Shipping Italy. Infine, chiosa anche dal neo sindaco Giuseppe Calabrese, che lo scorso 12 giugno ha riconquistato la guida delle Tremiti.

«Ci rendiamo conto quello che sta succedendo, l’inquinamento che causa questa nave in un’area marina protetta? Dov’è il Parco del Gargano? La nave deve essere immediatamente sostituita, il mezzo è inadatto per le banchine dell’isola, i camion fanno fatica ad entrare e uscire dalla nave. Intervenga subito il Ministero e la stessa Regione Puglia che sovvenziona con fior di quattrini la compagnia napoletana».