Legge elettorale, Antonello De Oto tra i sette docenti universitari a favore del Proporzionale

TERMOLI. Sulle pagine del quotidiano nazionale “Il Foglio”, fondato da Giuliano Ferrara nel 1996 e ora diretto da Claudio Cerasa, è comparso un articolo che invita alla riflessione sul tema sistema di votazione articolo che titolava in questo modo “Proporzionale, please - perché votare senza cambiare questa legge elettorale è un suicidio politico”.

Un appello che è stato fatto ai nostri politici da sette professori universitari che insegnano in sei grandi città in altrettanti sedi accademiche, tra questi importanti professori anche un esponente del mondo universitario che da diversi anni vive nella città di Bologna, Antonello De Oto, professore di Diritto ecclesiastico presso l’Università di Bologna.

Il professor De Oto spesso è stato ospite sulle nostre pagine grazie molteplici cariche che ricopre in prestigiose associazioni culturali, ma è anche impegnato in campo sportivo e vicino anche alla squadra felsinea del F. C. Bologna Calcio.

Gli altri esimi docenti universitari che hanno firmato questo appello per spronare a cambiare questa legge elettorale sono: Pino Pisicchio, Ciro Sballò, Raffaele Guido Rodio, Eugenio Mazzarella, Mario Callegari e Giuseppe Lauricella.

Alla domanda se in un Parlamento ridotto di quasi il 40% e in un quadro di scomposizioni irriducibili tra le forze politiche, possa meglio funzionare un sistema elettorale proporzionale o maggioritario, la risposta non può che essere quella data dai nostri Costituenti di fronte all’incognita del nuovo parlamento repubblicano: certamente è più adeguato il sistema proporzionale, seppure corretto con soglie di sbarramento appropriate o con premio di maggioranza, per incentivare le alleanze tra forze ideologicamente compatibili.