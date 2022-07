A Petacciato debutta l'amministrazione Di Pardo, le deleghe assegnate dal sindaco

PETACCIATO. Si insedia nella mattinata di oggi, alle 10, il secondo Consiglio comunale dell’era del sindaco Roberto Di Pardo, che ripropone una Giunta per tre quarti analoga a quella uscente, col solo turnover tra l’entrante Lucia Marchesani in luogo della non ricandidata Luisa Caruso, che ha preferito chiudere l’esperienza dopo il precedente mandato.

Alla Marchesani sono state conferite ieri le deleghe, come a tutti gli altri colleghi di Giunta e anche le deleghe ai consiglieri di maggioranza. Stasera, dopo gli adempimenti mattutini in assise civica, tra cui presentazione della Giunta, giuramento del sindaco e quanto iscritto all’ordine del giorno, alle 20 festa di ringraziamento in viale Pietravalle con tutti i candidati della lista premiata dalla maggior parte dei consensi locali, poiché desiderano ringraziare tutti i cittadini di Petacciato per il grande tributo ricevuto.

Queste le deleghe: ad Antonio Di Pardo Attività produttive; Commercio; Verde pubblico; Aree cimiteriali; Lavori e ambiente; Tutela della costa; Demanio; Diritti degli animali. A Nicola Del Re: Affari legali; Trasporto; Viabilità; Urbanistica; Edilizia privata; Sport; Decoro urbano.

A Lucia Marchesani: Politiche sociali; Scuola; Politiche per la casa; Politiche dell'infanzia; Edilizia scolastica; Servizi al cittadino. A Federica Capodaglio: Spettacolo; Turismo; Cultura; Disabilità; Grandi eventi; Musei e biblioteche. Passando ai consiglieri comunali, che si rapporteranno sempre con sindaco e assessore competente, a Gianpiero Lascelandà Polizia municipale, Protezione civile, Sicurezza e Sport; a Egidio Di Lena, Attività produttive, Commercio, Rifiuti e Viabilità. A Giuseppe Greco, Politiche energetiche, Turismo, Verde pubblico e infine a Luigi Gabriele Di Vito Dissesto idrogeologico, Edilizia scolastica, Lavori Pubblici e Urbanistica.