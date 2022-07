“Il grande inganno–controstoria della seconda Repubblica”, la lezione di Cirino Pomicino

L'intervista all'onorevole Paolo Cirino Pomicino

POZZILLI. Dopo essere stato uno dei principali esponenti della corrente andreottiana nella Dc, Ministro e presidente di commissione in Parlamento, per riferire dei soli incarichi istituzionali di livello nazionale, l'onorevole Paolo Cirino Pomicino è stato protagonista di una iniziativa ieri al Neuromed, sotto le insegne del gruppo del Ppe, assieme all'europarlamentare molisano Aldo Patriciello.

«Con Paolo Cirino Pomicino ho mosso i primi passi in politica, sia con la Democrazia Cristiana che in Democrazia Europea. Insieme abbiamo condiviso percorsi politici; in altri momenti ci siamo trovati su strade diverse mantenendo però sempre un’amicizia personale ed un rispetto reciproco che non si è mai affievolito nel corso degli anni. È stato un grande piacere averlo avuto con noi oggi qui in Molise per la presentazione del suo ultimo libro», queste le parole impresse sui social a margine della manifestazione dal deputato europeo.





“Il grande inganno – Controstoria della seconda repubblica”, è il titolo dell’ultimo libro di Paolo Cirino Pomicino presentato ieri sera in Molise nella sala conferenze del Neuromed. Invitato dall’onorevole Patriciello, che ha ripercorso le esperienze politiche condivise, Pomicino ha illustrato il suo controcanto alla storia “ufficiale” della politica italiana. Un ammonimento a non credere al mainstream, oggi in verità sempre meno vincente, sui meriti e le glorie solo immaginarie della Seconda repubblica.

A moderare l’incontro Tommaso Labate, giornalista Corriere della Sera e La7.

