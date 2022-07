Ripristinato il decoro in via Adriatica, "Ma chi ha paura di Basso Sciarretta"

TERMOLI. Era incredulo il segretario regionale del Prc, Pasquale Sisto, ieri pomeriggio, dinanzi alla targa sfregiata con un pennarello del partigiano Basso Sciarretta, lui è stato il primo a recarsi sul posto, e a ripristinarne il decoro. Una targa apposta lo scorso 25 aprile, dopo un anno di tribolazioni seguite al primo tentativo, anche quello avversato da un gesto vandalico in via Adriatica. Ma, come ha chiesto retoricamente la capogruppo della Rete della Sinistra, Marcella Stumpo,

«Chi ha paura di Basso Sciarretta?»

«Ci risiamo: non avendo altro da fare, né un cervello che suggerisca modi più proficui di passare il tempo, qualcuno se l’è presa di nuovo con la targa a Basso Sciarretta, l’unico partigiano termolese.

Non è dato sapere quale fastidio dia a questo (o questi) sconosciuto idiota il ricordo tangibile che con tanta fatica e tenacia l’Anpi, sostenuto da associazioni e gruppi politici, è riuscito quest’anno a collocare in via Adriatica, con una bella e partecipata cerimonia che ha visto presente anche il sindaco.

Riteniamo che non si tratti di avversione politica per la Resistenza, ma più banalmente di stupidità congenita che induce a distruggere un elemento nuovo installato nella strada.

Non consideriamo l’autore di questo gesto così privo di senso tanto intelligente da aver elaborato una strategia di attacco politico al 25 aprile e alla storia della nostra Repubblica. Se così fosse, avrebbe trovato altre più efficaci strade. Imbrattare una targa sembra proprio degno di un ragazzetto che fa scarabocchi sui muri per dare fastidio agli adulti: idiota, appunto.

Se invece ci sbagliamo, e siamo in presenza di un’azione ispirata a negazione fascista dei valori della Resistenza, beh, possiamo solo dire allo sconosciuto contestatore due cose: prima di tutto, ha danneggiato una targa dedicata ad un pittore, scultore e poeta che ha dato lustro alla nostra città, oltre ad aver rischiato la vita per la libertà di tutti. Per cui con la sua stupida azione ha solo recato danno all’immagine della città.

In secondo luogo, ripetiamo ciò che abbiamo scritto due anni fa per la ricorrenza del 25 aprile, e di cui siamo sempre più convinti ora che un’onda nera sembra crescere ahimè in Europa: stia sereno, ce ne sarà sempre uno, di partigiano, ritto sulla collina, a difendere la libertà e i valori di allora».