Sant'Alfonso, un quartiere che pulsa col “Festival del cibo di strada”

TERMOLI. L'estate termolese non pulsa solo nel borgo, sul corso e sul litorale (speriamo), ma si anima anche nei quartieri residenziali, dove si premia l'entusiasmo del comitato che lavora da ormai nove mesi in sinergia con l'amministrazione comunale, come in via Germania.

Questa sera ci sarà la serata conclusiva del “Festival del cibo di strada” che caratterizza l’iniziativa del comitato di quartiere Sant’Alfonso. Tre giorni di street food alla prima edizione, inserita nel calendario dell’estate termolese, che sta riscuotendo davvero un grande successo.

Tantissima la partecipazione, non soltanto dei residenti, ma anche di tante altre persone provenienti da altri quartieri della città. Si è così trasformato per tre serate tra musica, buon cibo, mercatini e giochi per bambini l'intero quartiere.





Soddisfatti il presidente del comitato Sant'Alfonso Gianfranco Cannarsa e il suo vice Armando Carotenuto. Tanto lavoro che ha portato i risultati sperati. Consensi dai visitatori della sagra che hanno apprezzato il buon cibo, la musica e la convivialità.





Ma anche tanta l'attenzione ai più piccoli, la prima sera erano presenti Minnie e Topolino -che hanno animato la serata- ieri sera era presente la vocal band. Molti residenti si sono addirittura affacciati dai balconi per cantare assieme al gruppo -che dal parco giochi ha intonato i pezzi più belli e conosciuti - coinvolgendo tutti.





Stasera l’ospite della serata sarà Fabrizio con la sua fisarmonica, pronto a chiudere l’evento.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Termoli ed è organizzato dal comitato di quartiere Sant’Alfonso, presieduto da Gianfranco Cannarsa, in collaborazione con l’Amip (Associazione Culturale e di Promozione Sociale) e Confeventi (Federazione Italiana Organizzazione Eventi).

La manifestazione si svolge nell'area mercatale di via Germania.









