Apre la "Spiaggia abile" a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Da oggi 3 luglio 2022 è attiva la “Spiaggia abile”, un progetto di pubblica utilità sociale nato dalla collaborazione tra gli Assessorati alle Politiche Sociali, Demanio e Turismo e dedicato alle persone diversamente abili, al fine di garantire vacanze in sicurezza non solo ai cittadini locali ma anche ai turisti che sceglieranno Campomarino come meta.

Il tratto di spiaggia è dotato di 12 postazioni con ombrellone, un’area attrezzata con servizi igienici differenziati ed una passerella che collegherà il marciapiede con la battigia per consentire spostamenti sicuri e un accesso agevole al mare grazie anche alla possibilità di utilizzo di due carrozzine Job a ruote leggere e maneggevoli.

A disposizione dell’utenza e con funzioni di accoglienza ci saranno i ragazzi del Servizio Civile Universale - Valentina, Antonio, Pietro e Alessio - pronti ad offrire quotidianamente il loro prezioso contributo.

La “Spiaggia abile” è ubicata sul Lungomare degli Aviatori, nel tratto di spiaggia libera adiacente il Lido “Mare Chiaro”.

Di seguito gli orari di accoglienza e supporto all’utenza:

lunedì 9:00/12:30 - 16:00/19:30;

martedì 9:00/12:30 – 16:00/19:30;

mercoledì 9:00/12:30 – 16:00/19:30;

giovedì 9:00/12:30 - 16:00/19:30;

venerdì 9:00/12:30 - 16:00/19:30;

sabato 9:00/12:30 - 16:00/19:30;

domenica 9:00/12:30 – 16:00/19:30.

Per ogni utile informazione è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune di Campomarino al seguente numero: 0875/531220. La fruizione dell’area interessata e l’utilizzo sono riservati ai soli diversamente abili.

Galleria fotografica