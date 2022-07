Lutto nel mondo della musica: è morto Tonino Cripezzi, fondatore dei Camaleonti

SERRACAPRIOLA. Era atteso stasera a Serracapriola, ma non ci sarà. Un tragico lutto colpisce il mondo della musica italiana: è morto dopo un concerto Tonino Cripezzi, tastierista, cantante e fondatore dei Camaleonti, una delle band storiche del beat italiano.

L'uomo è stato ritrovato senza vita nella sua camera d'albergo di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, subito dopo un concerto che la band aveva tenuto ieri sera 2 luglio, al parco Villa de Riseis di Pescara.

Dopo l'esibizione una cena con lo staff e alcuni fan e poi il rientro in hotel.

Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore, nella notte, non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i soccorritori ed i Carabinieri.

L’artista lascia la moglie, Marina, e due figli, Nicolò e Matteo, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

Cripezzi si era esibito con i suoi colleghi e secondo quanto riporta uno dei membri del fan club dei New Trolls su Facebook “Tutto si era svolto normalmente e Tonino ci aveva come sempre emozionato con la sua voce”.

Tonino fondatore dei Camaleonti, si era esibito il 18 novembre del 2017 anche a Termoli a "Villa Livia", per festeggiare il 60° anno di età in un contesto gioioso e di condivisione.

Ha composto le musiche di molte canzoni del repertorio della band, come: "Amico di ieri", "Amico perduto"; "Pensa"; "Dove curva il fiume"; "Gimcana" e altre.

Stasera si sarebbe dovuto esibire con il suo gruppo a Serracapriola in provincia di Foggia.

Grande sconforto nel mondo della musica a seguito della notizia.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno girando sui social:

«Un altro pezzo di storia della musica italiana ci ha lasciato. Riposa in pace Tonino».

«Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno - scrive in un tweet Mario Lavezzi, tra i fondatori della band - Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme, che terrò sempre nel mio profondo caro amico».

“La vita è un viaggio meraviglioso per chi costruisce e non distrugge, e Tonino Cripezzi è riuscito a costruire sogni ed emozioni con la sua formidabile, inconfondibile voce. I Camaleonti sono il mio gruppo italiano anni ’60 preferito, ho i loro dischi qui a casa, e questa scomparsa mi rattrista molto. Tonino se n’è andato nel sonno, dopo un suo concerto a Pescara”, ha scritto invece Tiziano Caliendo.

Commovente il saluto del gruppo “I nomadi” che scrivono sulla pagina social: «Un altro artista della musica italiana ci lascia… Un abbraccio alla famiglia Ciao Tonino, salutaci le stelle».