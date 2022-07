“Il racconto dei luoghi e idee di sviluppo locale” al Castello Svevo

TERMOLI. “Il racconto dei luoghi e idee di sviluppo locale”. Arriva l’evento finale del percorso Blue Growth. Il progetto Smart Adria chiude in bellezza tra le vie del borgo antico di Termoli. Appuntamento dopodomani, martedì 5 luglio, dalle 18, presso il Castello svevo. Smart Adria, il progetto Interreg che coinvolge Italia, Albania e Montenegro, ha in serbo una bella sorpresa per coloro che hanno a cuore i temi della crescita sostenibile, amano la città di Termoli e desiderano conoscerla meglio: un evento imperdibile previsto per la serata del 5 luglio.

Sarà un “placetelling”, una guida narrata, un affascinante racconto che si snoderà tra le vie del borgo antico e approderà alla bella passeggiata di Rio Vivo. L’appuntamento è fissato per le ore 18 presso il Castello Svevo di Termoli con delle guide d’eccezione prestate al progetto dall’Università del Molise. Saranno, infatti, proprio i docenti del corso di laurea in Scienze Turistiche ad accompagnare i fortunati viaggiatori. Come completare un’occasione così dolce?

Con un aperitivo dedicato ai prodotti locali presso il Circolo della Vela. L’evento, totalmente gratuito, costituisce la tappa finale del percorso Blue Growth, il programma che in aprile aveva sollecitato il dialogo con le imprese di settore e promosso, nel mese di maggio, la formazione specialistica con la Spring School e ora, in piena estate, traduce il tutto in un linguaggio universale che parla di luoghi e di storia.