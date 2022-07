Crisi idrica, siccità e lavori di miglioramento della rete: impegno a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il vice sindaco di Santa Croce di Magliano, Pierluigi Di Tommaso, interviene sulla questione idrica:

«Nonostante il gran caldo che ormai da settimane si avverte forte e che sta mettendo a dura prova molti Comuni alle prese con i numerosi problemi idrici, grazie ai numerosi interventi manutentivi svolti da questa Amministrazione Comunale sui serbatoi comunali, rurali e sulle reti idriche, apprendiamo da tanti nostri concittadini che a Melanico e nei territori vicini, così come in paese, mai come questa volta, non si rilevano problemi di approvvigionamento idrico per le tante aziende agricole presenti che invece ricevono portate costanti e con pressione elevata confermando l’importanza e la bontà degli interventi svolti qualche mese fa in cui abbiamo sostituito interi tratti di rete idrica, l’intero gruppo pompe e la manutenzione delle vasche di accumulo nel serbatoio rurale della Caprareccia.

La settimana scorsa inoltre sono stati svolti anche una serie di interventi sulla rete idrica cimiteriale che da tempo registrava problemi e anche qui con soddisfazione apprendiamo che l’erogazione è tornata regolare. Nonostante le mille difficoltà economiche, stiamo dando il massimo per risolvere i problemi idrici che da sempre hanno messo in difficoltà il nostro Comune soprattutto durante i mesi estivi. Fondamentali sono le attività di ricerca perdite che abbiamo affidato da tre anni alla società Idrosfera di Campobasso che ci ha permesso anche la settimana scorsa di individuare diverse perdite sommerse per le quali si è provveduto già alla riparazione. Ne approfitto anche per ricordare a qualcuno che l’erogazione di acqua per l’irrigazione del verde presente in Villa Comunale avviene mediante l’acqua del pozzo e non attraverso il consumo di acqua potabile».