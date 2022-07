«Bell'Italia in viaggio» tra le bellezze di Termoli

TERMOLI. In arrivo un'altra vetrina importante per la nostra città, sarà quella del programma "Bell'Italia in viaggio", format itinerante de "La 7", condotto da Fabio Troiano.

Nell'ambito di un progetto che ha l'ambizione di integrare il prestigio e la competenza dei brand più autorevoli nei loro rispettivi ambiti media, Bell'Italia, prestigioso mensile dedicato al racconto e alla scoperta del nostro Paese, e l'emittente generalista "La 7", che spicca per l'informazione e l'intrattenimento di qualità, propongono un viaggio alla scoperta delle regioni e delle tradizioni della nostra penisola, che incontrerà territori e culture diverse, Un itinerario lungo tutto lo stivale da nord a sud, attraverso bellezze paesaggistiche e artistiche del nostro Paese con i consigli di Emanuela Rosa-Clot.

Fabio Troiano racconta le eccellenze del nostro paese attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica. Si incroceranno territori e culture diverse che rappresentano la vera ricchezza della penisola

Tra piccoli borghi e realtà cariche di storia si farà la conoscenza di persone che custodiscono tradizioni antiche, con passione e amore, come l’artigianato locale e l’enogastronomia, tramandandole alle generazioni future.

A chiudere ogni appuntamento l’editoriale del direttore di Bell’Italia Emanuela Rosa-Clot, che stimolerà negli spettatori riflessioni riguardo al loro ruolo di depositari del patrimonio artistico e naturalistico del Paese.

Le riprese sono state effettuate lo scorso venerdì, primo luglio, nel centro storico, in Cattedrale e sul trabucco, da una troupe composta da ben 19 persone.