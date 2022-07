Il gas aumenta, ma non dappertutto

Il gas aumenta dappertutto, ma in Basilicata no (grazie ad un accordo tra Regione, Eni e Shell).

L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ed il Presidente della Giunta regionale Basilicata, generale Vito Bardi, hanno sottoscritto un importante accordo. Si tratta di qualcosa che non è potuto venire in mente al suo omologo molisano, Toma; ma, una volta tanto, solo perché il Molise non ha mai pensato di far valere, giacimenti di idrocarburi 'in loco' da far valere. Dunque non perché non riesce manco a convocare le assise consiliari per evitare di finire in minoranza. È vero, però, che pure la nostra regione vanta metano a Piane di Larino, a Rotello ed a Melànico.

L' 'affaire' lucano concerne la 'molecola-gas', vale a dire la spesa relativa alla materia prima, che sarà gratuita per tutte le utenze non industriali. Ciò vuol dire che, per le famiglie locali e per la Pubblica amministrazione, la voce relativa al costo del gas (in base al consumo) non costituirà più una preoccupazione di natura economica, essendosi concretato un notevole risparmio. Saranno escluse solo le imprese al fine di non rendere proponibile un aiuto di Stato che sarebbe vietato. L'accordo di cui si discute è stato sottoscritto tra la Regione lucana e le Compagnie petrolifere della Concessione Val d'Agri (Eni e Shell); avrà durata decennale e concreterà l'importante valore di un miliardo e 320 milioni di euro. Toma, invece, non ha mai potuto manco meditare sulla cosa, distratto dalle diatribe tra i partiti, in un'Assemblea dove non si sa più chi sia il suo nemico e chi l'amico.

La molecola-gas sarà gratuita per 10 anni. Di sicuro la portata dell'accordo finirà nella storia della Regione finitima. Basti pensare che il precedente 'rendez-vous' fu di circa 11 miliardi di vecchie lire, e che è stato, di poi, "rivisto", negli anni successivi, reiteratamente. L'automatismo permetterà un concreto risparmio per gli intestatari di utenze private. Ciò vuol dire che le famiglie lucane potranno contare su di una fondamentale agevolazione. La molecola del gas (che rappresenta la prima voce in bolletta) fa riferimento alla spesa relativa alla materia prima che, con la guerra in Ucraina e con le conseguenti sanzioni, è destinata a lievitare ancora.

Ma in Molise (ed altrove), non in Basilicata. Essa fa riferimento alla concessione del giacimento della Val d'Agri, una sub-regione montana che prende il nome dall'omonimo fiume che l'attraversa. Tra i punti principali della collaborazione c'è l'azzeramento del costo di tale molecola che è la voce che incide maggiormente. Per questo, nel Potentino e nel Materano, si calcola una riduzione di oltre il 50% dell'importo della bolletta, così da limitare il peso sui cittadini in un periodo segnato dalla crisi energetica e dalla diminuzione delle forniture di oro azzurro dalla Russia. Fermi restando determinati costi fissi (il trasporto e la gestione del contatore, l'Iva, le accise e gli oneri di sistema), per i lucani si tratta di un risparmio di non poco conto.

«Prima i soldi delle compensazioni passavano anche per l'intermediazione della politica, mentre ora arriveranno direttamente ai cittadini e alle famiglie», ha spiegato il gen. Bardi. «I cittadini non pagheranno più la spesa per il gas naturale se non con una riduzione di almeno il 50%. Si tratta di un processo che ora deve avere un completamento. I presupposti sono tali da permetterne la realizzazione già dal mese di ottobre di quest'anno». Insomma il caso è unico in Italia.

Bardi ha ricevuto numerosi plausi, ma naturalmente anche critiche. Secondo 'Legambiente', per esempio, «non prendere risolutamente la strada delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica significa ritrovarsi impantanati nell'era del fossile che determina conflitti, insicurezza energetica, costi insostenibili e disastri ambientali». Il 'governatore', però, ha sottolineato come l'accordo con Eni e Shell vada nella direzione della sostenibilità: «Cercheremo di evitare abusi e, per l'erogazione del beneficio, si farà riferimento alla media dei consumi degli ultimi tre anni. L'accordo è funzionale alla transizione energetica e serve a combattere lo spopolamento».

Claudio de Luca