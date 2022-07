Contagi nel personale sanitario, stop ai prelievi esterni al laboratorio analisi del San Timoteo

TERMOLI. Disguidi al laboratorio analisi nella mattinata di oggi, a causa di contagi all'interno del personale sanitario del reparto dell'ospedale San Timoteo, non è possibile effettuare prelievi agli esterni.

Utenti si sono recati in viale San Francesco con regolare prenotazione, ma non hanno potuto effettuarli, un cartello dirottava loro al centro prelievo di via del Molinello, all'Asrem, ma pur spostandosi in quella sede, non hanno comunque portato a compimento il loro intento, o meglio la loro necessità.

