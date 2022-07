Laboratorio analisi e disguidi, il comitato Molisanità L113: «Utenti penalizzati»

La diretta Facebook del Comitato Molisanità L113

TERMOLI. Nella mattinata di oggi dopo la pubblicazione della notizia sui disguidi al laboratorio analisi, il comitato Molisanità L113, con la presidente Cinzia Ferrante e la vicepresidente Debora Staniscia, ha organizzato subitaneamente una diretta Facebook, che abbiamo condiviso sulla pagina social di Termolionline, per rappresentare i disagi subiti dagli utenti.

«Sì è descritto l'iter di questa mattina: utenza inconsapevole va al San Timoteo per prelievo e viene dirottato in via del molinello dove però si sentono dire che i prelievi vengono effettuati solo chi ha fatto prenotazione presso di loro.

Chi ha tentato poi di provare a farlo tramite struttura accreditata, si è sentito rispondere che bisognava fare cancellazione della prenotazione fatta in precedenza in ospedale.

In diversi sono stati costretti a tornare fisicamente al Cup chi ha provato a telefonare non riesce a parlare con un operatore bensì solo con la voce che dice che la prestazione va disdetta almeno 3 giorni prima della stessa per non incorrere in sanzioni. Sì chiede di espressamente un incontro con i vertici della sanità e s'invita tutta l'utenza e gli operatori a contattarci per denunciare le varie situazioni negative.

Inoltre s'ipotizza di incontrarsi in un'assise pubblica dove oltre che denunciare si possano anche dare suggerimenti o varie per migliorare il servizio pubblico».