Evasione fiscale, sindaci non indossano più la stella da sceriffo

I dati certificano che il Sindaco segugio degli evasori non va più di moda. Negli ultimi due anni, complice soprattutto la pandemia da Covid-19, il numero degli accertamenti fiscali dei Comuni si sono ridotti. Se, nel 2017, erano stati 1.172, nel 2021 sono ammontati appena a 209. I dati sono stati forniti dalla Corte dei Conti che ha sottolineato come l'utilizzo dello strumento delle segnalazioni, qualificate in chiave antievasione, abbiano costituito un ben misero appannaggio.

Tra i non-capoluoghi di Regione spiccano i risultati di Bergamo (5,2 milioni), di San Giovanni in Persiceto (4,3 milioni), di Prato (3,8 milioni), di Rimini (2,4 milioni) e di Modena (2,2 milioni). Al di là dell'importo totale delle somme reperite nell'arco temporale considerato, ciò che sorprende è l'invio costante - su base annuale - di segnalazioni che comunque lasciano presupporre l'azione di una apposita struttura, composta di personale e di mezzi, espressamente dedicata. Nella classifica dei Comuni più virtuosi è totalmente assente il Sud Italia: Campobasso, Termoli ed Isernia, per esempio, sono latitanti; Reggio Calabria, dal 2018, non ha più inviato segnalazioni qualificate. Insomma se i dati ci dicono che l'attività del sindaco, in chiave antievasione, rimane oramai scarsamente praticata, al tempo stesso lasciano intravedere segnali - da non sottovalutare - di inversione della tendenza. Per il momento le cifre sono impietose, consentendo di riflettere sulla reale utilità dello strumento voluto dal legislatore (art. 1, d. l. n. 203 del 2005, poi convertito nella legge n. 248 dello stesso anno, di seguito rimpolpato con l'art. 83, cc. 16 e 17, del d. l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 dello stesso anno).

I dati, concernenti la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento fiscale, sono contenuti nella relazione annuale della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. L'analisi consente di effettuare più di una riflessione sullo strumento e sulle modalità con cui esso è stato recepito. Tuttavia, prima di entrare nel merito, è opportuno sottolineare che - grazie alle novità normative surrichiamate - per gli anni dal 2019 al 2021 il compenso che lo Stato riconosce a titolo di partecipazione all'accertamento è pari al 100% delle maggiori imposte accertate. Eppure, nonostante il forte incentivo, i sindaci sono poco propensi a far svolgere attività di polizia tributaria, astenendosi dall'additare informazioni sui loro concittadini. In molte realtà territoriali lo strumento della segnalazione qualificata non è stato manco preso in considerazione, come nel caso della Valle d'Aosta dove, nel quinquennio surrichiamato, non si è registrata alcuna segnalazione; oppure della Basilicata, dell'Abruzzo e del Molise, in cui il numero di segnalazioni è pari al 'minimum'. In altre realtà territoriali, seppur con numeri piuttosto modesti, si riscontra una costante attività su base annuale.

Spostando l'esame sulle somme riconosciute dallo Stato ai Comuni emergono risultati interessanti. Considerando l'arco temporale che va dal 2008 al 2020, spiccano le positive 'performances' dei Comuni del Settentrione (Milano, Genova, Torino e Bergamo). Al tempo stesso, appare scarsamente significativo il risultato conseguito da Roma Capitale, tenuto conto della eccezionale dimensione demografica ed economica della città, superiore a quella di intere Regioni italiane. Dunque, venendo ai dati, il Comune più virtuoso d'Italia è quello di Milano (11,5 milioni dalle segnalazioni qualificate in chiave antievasione). Il capoluogo lombardo, in controtendenza con il resto del Paese, ha sottoscritto - con il Comando regionale delle Fiamme gialle e con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate - un protocollo d'intesa finalizzato allo scambio di informazioni e di dati sia nella forma di vere e proprie segnalazioni qualificate sia per quanto concerne la fornitura di elaborazioni utili a consentire alle singole parti lo svolgimento dei propri compiti d'istituto. Il suddetto protocollo ha una durata triennale e sarà interessante capire quali risultati potrà consentire di realizzare, sicuramente svolgendo un importante ruolo di impulso anche per gli altri Comuni italiani.

Claudio de Luca