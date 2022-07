Grave lutto per la garante Leontina Lanciano, è scomparso il papà

CAMPOBASSO. Grave lutto familiare, rinviata l’audizione della Garante in 1^ e 4^ Commissione consiliare permanente. È stata rinviata a causa di un grave ed improvviso lutto l’audizione della Garante regionale dei Diritti della

Persona in 1^ e in 4^ Commissione consiliare permanente, prevista per questa mattina presso la sede del Consiglio regionale a Campobasso. Nella mattinata di oggi, infatti, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’amato padre della dottoressa Leontina Lanciano.

La seduta è stata pertanto annullata e sarà aggiornata ad una successiva data.

Alla garante Leontina Lanciano e a tutta la famiglia il cordoglio di Termolionline.