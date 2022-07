Tirocini all’estero, importante opportunità per i giovani laureati

TERMOLI. Importanti opportunità per i giovani laureati che intendano fare esperienza all’estero. Come spiega dal proprio profilo Facebook l’europarlamentare Chiara Gemma nell’ambito della sua rubrica per i giovani ‘Officine Europee informa’, sono aperte le candidature per il bando Fellowships Programme Onu 2022-2023.

Si tratta di un’importante iniziativa, finanziata dal Governo italiano, che permette a giovani laureati di svolgere un tirocinio di un anno presso gli uffici di organizzazioni del sistema dell’ONU o presso le sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics).

A darne rilievo è stata l'europarlamentare Chiara Gemma.

Le borse hanno la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i Paesi di destinazione, previsto per marzo 2023, un corso di formazione.

La candidatura potrà essere presentata entro il prossimo 29 luglio, mentre sul sito www.undesa.it verranno organizzati dei webinar per aiutare gli interessati alla preparazione della domanda.

Il Programma 2022-2023 è indicativamente articolato come segue:

• febbraio - marzo 2023: corso di formazione

• marzo 2023-marzo 2024: tirocinio presso uffici di organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite in Paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’AICS.

Per poter partecipare al programma è necessario possedere i seguenti requisiti:

essere nati dal 1° gennaio 1994, possedere la nazionalità italiana, avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana, avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici:

- Laurea Specialistica/Magistrale

- Laurea Magistrale a ciclo unico

- Laurea / Laurea Triennale accompagnata da un titolo di Master universitario

- Bachelor’s Degree accompagnato da un titolo di Master universitario.

