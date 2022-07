Bagnini dal cuore d'oro, salvano due cani

TERMOLI. Bagnini dal cuore d’oro, quelli del turno di ieri mattina all’Oasi Village di Rio Vivo (ex lido Giorgione).

Si chiamano Ivan De Cesare e Marco Copalucci, hanno trovato due cani che si erano allontanati e hanno deciso insieme di salvarli.

Li hanno notati durante un giro di ronda sulla spiaggia, si trovavano al riparo sotto a un ombrellone, tutti bagnati, poiché erano finiti vicino al torrente Rio Vivo, che sfocia accanto allo stabilimento balneare del circolo della Vela.

«Abbiamo subito capito che fossero in sofferenza, gli abbiamo prestato il primo soccorso, dandogli acqua e li abbiamo messi al sicuro, contattando subito un’associazione che si occupa di rintracciare i proprietari, che per fortuna è riuscita a ritrovarli in breve tempo, per farli tornare a casa».

Bravi ragazzi!

Galleria fotografica