Marone nuovo presidente della NetEnergy, nel Cda Paduano, Miele e Romano

TERMOLI. Cambia la guida alla società che rappresenta il braccio operativo nei servizi di fornitura energetica del Cosib, la Netenergy Service s.r.l., impresa che gestisce una rete di trasporto del gas naturale nel Molise, attraverso un sistema di gasdotto avente una misura complessiva di circa 35 chilometri che alimenta prevalentemente l’area industriale di competenza del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno.

È stato nominato il nuovo Cda, scegliendo come presidente, in luogo di Leo Antonacci, da tempo alla FinMolise, Michele Marone, coordinatore regionale della Lega e consigliere di maggioranza a Termoli. Consiglieri d’amministrazione uscenti erano Pasquale Mangiarape, Timoteo Fabrizio e Francesco di Giovine. Nel board siedono adesso anche Enrico Miele, capogruppo di Forza Italia in via Sannitica, il consigliere di maggioranza a Campomarino Luigi Romano, e Luciano Paduano (Fratelli d’Italia).

Il sistema di trasporto della Netenergy Service srl è un insieme di gasdotti in alta pressione che si sviluppa per 26,4 Km e in media e bassa pressione per circa 10 Km. Il sistema di trasporto Netenergy Service srl si estende da Larino fino all’area industriale di Termoli in territorio molisano.