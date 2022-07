Sicurezza stradale a Rio Vivo, con Rinaldi riparte la raccolta delle firme

TERMOLI. Un 16enne in sella al proprio scooter resta coinvolto in una brutta uscita di strada in via Rio Vivo, nella tarda serata di domenica, e viene soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

In merito alla sicurezza viaria nella zona alla periferia Sud di Termoli è intervenuto il consigliere comunale Francesco Rinaldi, ormai considerato fuori dall’alveo della maggioranza, dopo la sostituzione da capogruppo di Forza Italia avvenuta mesi fa. «Oramai via Rio Vivo è divenuta purtroppo la strada urbana meno sicura della città su incidenti stradali. Una strada urbana di 4 km. Nonostante una buona cartellonista stradale orizzontale e verticale ancora si verificano incidenti, una strada di 4 km a vocazione turistica ovviamente!»

Rinaldi chiede ancora di aumentare la deterrenza di velocità con strumenti tecnologici adeguati oltre che misure urgenti quali la installazione di spartitraffico, rialzate pedonali di velocità, rilevamento elettronico velocità istantaneo. «Oltretutto diverse automobili causa mancanza parcheggi stazionano ai lati carreggiata stradale già stretta. In definitiva la questione oramai conosciuta anche alla prefettura da molto tempo, persiste senza che chi debba risolverla preferisca il non fare nulla! Si installi urgente con adeguati strumenti giuridici e politici idonee misure di deterrenza alla velocità!» Rinaldi dà notizia, inoltre, di una raccolta firme del quartiere per chiedere al prefetto intervento per la sicurezza stradale.