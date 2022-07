Estate termolese 2022, primo mese alle spalle: verso i grandi appuntamenti

TERMOLI. Il debutto al Teatro Verde con lo spettacolo “La Favola mia” di Giorgio Panariello, molto apprezzata dal pubblico presente al parco comunale “Girolamo La Penna”, ha segnato un po’ il primo segmento del cartellone dell’estate termolese, la 64esima edizione della rassegna che propone vari generi per accompagnare nella cosiddetta “bella stagione” turisti e residenti.

Un mese fa esatto, il 7 giugno, è stato presentato all'opinione pubblica.

L’attenzione è chiaramente rivolta agli eventi che si annunciano di massa, come le feste tradizionali agostane, vedi San Basso, Incendio del Castello e Sagra del pesce, prim'ancora la novità del Summer Festival Rds, che proporrà dal 22 al 24 luglio in sequenza Sangiovanni, Rocco Hunt e Francesco Gabbani, anche loro nella location del parco, ma sul prato.

A cartellone definito Termolionline ha proposto il nostro quesito “Opinioni”, con cui solleticare l’umore dei lettori, e pur essendoci finalmente manifestazioni in presenza, grandi ritorni e appunto iniziative mai viste prima da queste parti in riva all’Adriatica, forse per l’inerzia di bollare in modo non eccelso le scelte compiute, dinanzi alle opzioni a disposizione, a prevalere sin qui è stata la risposta “Nulla di eccezionale”, che ha totalizzato quasi i due terzi di chi ha detto la sua sull’estate termolese 2022.

Un quarto circa degli utenti l’ha definito interessante, mentre solo uno su dieci (e poco più) si è spinto a premiarne i contenuti proposti come sorprendente.

Chiaro, il bilancio definitivo, o meglio la pagella si potrà stilare solo a settembre, quando dell’estate rimarrà solo il ricordo più nostalgico. Intanto, l’invito è a godersi i vari appuntamenti, magari con un occhio più vispo riguardo le precauzioni, considerata l’ondata Covid in netta risalita, l’auspicio è che si rimanga in questa normalità riconquistata dopo due anni e mezzo durissimi, che ci siamo lasciati alle spalle.