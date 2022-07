“Operazione Mare Blu”, la campagna social

TERMOLI. Parte la quinta edizione della campagna social “Operazione Mare Blu”, promossa dalla senatrice Virginia La Mura, oceanografa e capogruppo del gruppo Cal nella commissione Ambiente di Palazzo Madama. Per i mesi di luglio e agosto 2022, la senatrice raccoglierà tutte le segnalazioni foto e video dei cittadini che riguardano lo stato delle spiagge frequentate durante la stagione estiva. Gli utenti potranno inviare i loro contributi su scarsa accessibilità, mancanza di servizi di informazione e sicurezza, scorretta gestione dei rifiuti, presenza di scarichi abusivi, non osservanza del divieto di balneazione e tutti gli altri problemi che compromettono una adeguata fruizione delle spiagge, contattando la senatrice attraverso il suo canale facebook @VirginiaLaMuraSenato.

«Nel corso di questi anni - spiega La Mura - ho tradotto le segnalazioni dei cittadini in atti parlamentari, grazie alla loro partecipazione abbiamo puntato il faro sul rispetto e la protezione di un bene comune importantissimo. Credo infatti che lo strumento informativo alla base di Operazione Mare Blu sia un buon metodo per rendere il beneficiario della spiaggia più consapevole del suo diritto di godere di una risorsa pubblica e di pretendere che venga rispettata e tutelata in quanto proprietà di tutti, cittadino e concessionario in uguale misura. Le spiagge e le coste hanno bisogno della nostra attenzione e cure, insieme possiamo creare un esempio virtuoso di tutela collettiva».

