Se ne va una icona di termolesità, addio a Basso Catterino

TERMOLI. Dolore immenso per la scomparsa di Basso Catterino, Termolionline con l'editore Nicola Montuori e l'intero staff è vicina all'amica Gianfranca e a tutta la famiglia Catterino per la scomparsa del caro Basso.

A ricordarlo, con un pensiero commosso, il dottor Giovanni Lombardi.

«Quando un Amico se ne va per Sempre, nel nostro cuore si crea un vuoto e la mente autonomamente va a ripescare i bei ricordi e... la sua voce ti torna come se fosse lì accanto a te.

L' Amico Basso Catterino ci ha lasciati improvvisamente, increduli della sua repentina "partenza".

Amico mio, mi mancheranno le nostre risate, le nostre infinite chiacchierate, le nostre partite a poker, le tue sagaci battute, la tua termolesità, la tua schiettezza e tutto il tuo verace modo di vivere e vedere la vita. Sei stata una bella Amicizia per me, ancor più un grande padre per le tue amate Alessia ed Azzurra delle quali eri Orgogliosissimo e felice, un marito e compagno di vita, eccellente, per la tua amatissima Gianfranca.

Ciao Basso, guardaci da lassù».

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, venerdì 8 luglio, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dalle 16.30, partendo dalla casa funeraria Iovine, in via Egadi, 7.

A dare il triste annuncio della scomparsa di Basso, la moglie Gianfranca, le figlie Azzurra e Alessia, il genero Fabio, i fratelli Antonietta, Giuseppina, Rocco e Franco, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.