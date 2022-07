Linea Maginot contro i rischi di estorsione e usura a danno di famiglie e imprese

Protocollo d'intesa contro estorsione e usura: l'intervista al prefetto Cappetta

CAMPOBASSO. È stato siglato stamani, alle 11.30, presso il Salone d'Onore del Palazzo di Governo, iel "Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura e dell'estorsione nella provincia di Campobasso" tra Prefettura, Camera di Commercio del Molise e alcune associazioni di categoria rappresentative del mondo delle imprese, nonché con l'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano e le Diocesi di Termoli-Larino e di Trivento - soggetti di riferimento, attraverso le Caritas, per le famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico.





L'iniziativa, che sarà attuata con la consulenza degli Ordini professionali degli avvocati di Campobasso, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Campobasso e degli Psicologi della Regione Molise, e l'adesione delle Forze di Polizia è volta ad instaurare forme di collaborazione interistituzionale per rafforzare l'azione congiunta di prevenzione e contrasto ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione, che fanno leva sullo stato di bisogno di alcune categorie di soggetti, producendo una grave minaccia agli equilibri di mercato di beni e servizi e al rispetto delle ordinarie regole della concorrenza.

Impossibile stilare un report per la Prefettura, proprio perché le vittime sono reticenti, hanno paura a esporsi, e allora l’ufficio territoriale del Governo ha voluto mostrare concretamente la propria vicinanza ai cittadini che si trovano invischiati nel tunnel dell’usura e dell’estorsione. Il prefetto Francesco Paolo Cappetta ha chiamato a raccolta tutte le componenti del territorio provinciale di Campobasso per unire le forze.