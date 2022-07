Macroregione Adriatica: occasione di sviluppo

TERMOLI. Si torna a parlare di Macroregione Adriatica e in termini di occasione di sviluppo. È questa l’importante tematica che sarà oggetto di dibattito presso la Cala Sveva Beach Club nel tardo pomeriggio a Termoli, a partire dalle ore 17.30.

L’iniziativa, promossa da Partecipazione democratica, vedrà la partecipazione dei maggiori esponenti regionali del Partito democratico, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli che porteranno i saluti, il presidente dell’associazione e consigliere comunale di Venafro Stefano Buono, il componente della direzione regionale Pd Simone Coscia, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti; chiuderà i lavori il senatore Luciano D’Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato e presidente emerito della Regione Abruzzo. Un incontro che ha la volontà di tenere vivo il dibattito sulla opportunità di riorganizzazione dell’assetto istituzionale regionale e sulla possibilità di aggregazione della Regione Molise in una grande macro – regione adriatica. Discussione animata da tempo dal sottoscritto e soprattutto dal senatore Luciano D’Alfonso che per la seconda volta, dopo l’evento di Venafro del febbraio 2020, tornerà in Molise per argomentare a riguardo. Le sfide globali e il processo di integrazione europea richiedono un differente tipo di approccio di programmazione. Le infrastrutture, le politiche energetiche, ambientali ma anche la sanità difficilmente possono essere contenute negli attuali confini regionali.

Utilizzare l’istituto della cooperazione rafforzata, già presente nella vigente costituzione può essere certamente funzionale. A renderlo noto Stefano Buono, presidente di Partecipazione democratica.

