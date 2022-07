"L'acqua e i mercanti", nasce la proposta con vescovo, sindaci e associazioni

TERMOLI. Associazioni in campo stamani a Termoli, sul tema delle Emissioni Zero in Molise, serie di incontri inaugurata col dibattito sulla Gigafactory nel giugno scorso al Cosib. «L’acqua e i mercanti», il tema odierno. Incontro che viene ospitato al ristorante Salsedine, dalle 11.30.

In agenda interventi del vescovo Gianfranco De Luca, con Proposte di accumulo, tutela e valorizzazione dell'acqua, quindi parola a La Fonte (Famiano Crucianelli), Fondazione Don Milani (Massimo Cianci) Movimento civico Molise Domani (Mario Ialenti). Oltre a spunti programmati dei sindaci presenti. Briefing che servirà a illustrare un punto di vista inedito sulla gestione delle risorse idriche molisane. «L’acqua, attualmente negletta, dispersa, sprecata e regalata, deve essere messa al centro di una strategia di sviluppo diffuso che consenta al Molise di diventare una regione avanzata, sostenibile e a zero emissioni di carbonio.

La captazione, l’accumulo, la distribuzione e l’utilizzo dell’acqua devono essere al centro di una programmazione condivisa dai cittadini molisani e rispettata dalle regioni limitrofe che vogliano continuare a fruire delle risorse idriche molisane», il concetto messo a fuoco dagli organizzatori.