Cooperative edilizie, Comune e cessioni

È corretto che una Cooperativa edilizia 'ceda' al Comune le proprie infrastrutture?

Che succede se una cooperativa edilizia, magai dopo di avere costruito in un intero quartiere, decide di 'regalare' al Comune le infrastrutture stradali ed i servizi? Sono eventualità che si registrano anche in Molise e che, bene spesso, mettono in imbarazzo i Palazzi locali. Il cittadino si domanda: quando la procedura, adottata da un Consiglio comunale è corretta? Il tecnico dice di sì, ma solo se - per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare - l'Ente abbia individuato i singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Naturalmente il Piano delle alienazioni dev’essere allegato al bilancio di previsione e l’inserimento ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, disponendone la destinazione urbanistica.

La verifica di conformità, ove richiesta, deve essere effettuata entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta nei casi di varianti relative a terreni classificati agricoli o nella eventualità che comportino variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico. Si tratta di una norma che affida agli enti locali la formazione degli elenchi in essa previsti, sulla base delle valutazioni a loro demandate, con lo scopo di favorire su tutto il territorio nazionale l’individuazione di immobili suscettibili di «valorizzazione ovvero di dismissione». Tutto nella prospettiva di permettere il reperimento di ulteriori risorse economiche e quindi di ottenere l’incremento delle entrate locali.

La norma stabilisce che «l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. L'eventuale deliberazione consiliare costituisce variante allo strumento urbanistico generale; e, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

La verifica è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di 30 gg. nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico o nei casi di variazioni volumetriche superiori al 10%. Ad avviso della Corte costituzionale (“ancorché nella ‘ratio’ dell’art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti) non c’è dubbio che, con riferimento al c. 2, assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch’essa rientrante nella competenza ripartita tra Stato e Regioni, avuto riguardo all’effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla deliberazione che approva il piano di alienazione e valorizzazione.

Ai sensi dell’art. 117, c. 3, ult., Cost., lo Stato ha solo il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra le normative di principio e di dettaglio va intesa nel senso che: alla prima spetti prescrivere criteri ed obiettivi, alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi. Orbene la norma in esame, stabilendo l’effetto di variante sopra indicato (ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale. Alla stregua di queste considerazioni è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 58, c. 2, del d. l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, per contrasto con l’art. 117, c. 3, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.

Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del c. 2, secondo cui «l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure mentre la classificazione degli immobili, come patrimonio disponibile, è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente. La destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti”. Insomma, a seguito della sentenza permane l’impianto generale delineato dall’art. 58. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte, l’inserimento nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale, come originariamente previsto dalla 2^ parte del c. 2, dichiarato incostituzionale. È necessario che la deliberazione che dispone la destinazione urbanistica dei beni inseriti nel piano delle alienazioni sia sottoposta alle procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali.

Claudio de Luca