Mare in burrasca e collegamenti sospesi, l'ondata di maltempo sulla costa

Il mare in burrasca

TERMOLI. Raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 km/h, eventi rinviati, circolazione insidiosa per l’asfalto bagnato nelle ultime ore, con alcuni incidenti stradali, dalla serata di ieri, ma disagi tutto sommato limitati. Tuttavia, sospesi i collegamenti con le Isole Tremiti.

Per ora la costa ha retto all’ondata di maltempo, che si presentava con l’allerta arancione della Protezione civile, ma i danni attesi soprattutto nella notte non ci sono stati. Alcune impalcature, come quella dell’ex cinema Adriatico hanno avuto dei distacchi, prontamente rilevati dai Vigili urbani. Il mare in burrasca ha scoraggiato i turisti, tranne qualcuno, a scendere in spiaggia, ma c’è chi ha approfittato per pose e selfie al trabucco. Non ci sono stati accumuli significativi e la temperatura nella notte è scesa anche sotto i 20 gradi, mentre la massima oscilla sui 24 gradi.