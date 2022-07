«Chi ha realizzato quest'opera?», Movimento 5 Stelle incalza il Comune

TERMOLI. Dopo un periodo di calma piatta, il Movimento 5 Stelle, prima condivide prese di posizione con la minoranza nel suo complesso, quindi torna a parlare di territorio, con una interpellanza urgente, a firma di Antonio Bovio, Nicolino Di Michele, Daniela Decaro e Ippazio Stamerra. «Da qualche giorno è “comparso” sul Lungomare Nord, frequentato nella stagione estiva da innumerevoli turisti, un manufatto di dimensioni pari a circa 4 metri x 4 in adiacenza al complesso edilizio denominato “Acqua di Mare” ricoperto di rete ombreggiante verde.

Tale manufatto insiste in area pubblica, a tergo delle strisce pedonali e in adiacenza ad un parcheggio riservato alla sosta dei disabili ostacolandone visibilmente l’utilizzo».

«Chiediamo di conoscere chi ha fatto richiesta di realizzare il manufatto, se a fare richiesta è stato un Condominio chiedono di sapere se tra i condomini proprietari o possessori o locatari o occupanti uno degli immobili facenti parte del complesso vi è qualche amministratore del Comune di Termoli o suo parente o congiunto o affine o comunque legato da vincoli di parentela, affinità o coniugio. Chiedono ancora di sapere chi ha realizzato il manufatto, chi ha dato l’autorizzazione alla realizzazione dello stesso, per quale motivazione e se altre identiche autorizzazioni sono state date. In caso di risposta affermativa chiedono di sapere a chi sono state rilasciate e dove sono ubicati i manufatti identici. Chiedono altresì di conoscere l’uso a cui è destinato e se rispetta le norme di legge e di regolamento comunale indicandone specificatamente la fonte. Visti i caratteri di urgenza si chiede che l’interpellanza venga trattata nel prossimo Consiglio Comunale».

«Per una città come Termoli il decoro e il buon funzionamento della viabilità sul Lungomare Nord sono speculari al perseguimento del titolo di "città turistica". Purtroppo però proprio sul lungomare Nord oltre alla presenza da tempo di immobili da ristrutturare da qualche giorno è presente un manufatto che insiste su strisce pedonali a ridosso del parcheggio di disabili. Informalmente abbiamo reperito notizie ma vogliamo che i cittadini vengano notiziati direttamente dall'amministrazione su chi ha realizzato quell'opera, il motivo e chi l'ha autorizzata motivo per il quale abbiamo depositato interpellanza urgente, rammentando a noi stessi che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B e che le regole valgono per tutti».