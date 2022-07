Cambiamenti climatici, strategie di adattamento nelle aree costiere dell'Adriatico

TERMOLI. Monitoraggio e gestione dei cambiamenti climatici per le strategie di adattamento nelle aree costiere dell'Adriatico”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020. Diciassette i partner, fra i quali la Regione Molise, tra istituzioni pubbliche, università, istituti e centri di ricerca dei due Paesi dell’Adriatico.

Capofila l’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell'Emilia-Romagna.

L’evento, grazie alla collaborazione del Comune di Montenero di Bisaccia, ha avuto luogo questo pomeriggio presso il Porto turistico “Marina Sveva”, in località Costa Verde, con la presenza di Antonio Cardillo e Maria Limongelli.

L'obiettivo di AdriaClim è migliorare la capacità di sviluppo di nuovi Piani per l'adattamento al cambiamento climatico nell'Adriatico e l'aggiornamento di quelli già esistenti.

Il progetto mira a raggiungere i seguenti risultati: sviluppare informazioni accurate in grado di promuovere lo sviluppo di Piani regionali e locali per l'adattamento al cambiamento climatico; pianificare un adeguamento della fascia costiera per un'economia blu sostenibile, basata su informazioni accurate e affidabili attraverso lo sviluppo di Piani di adattamento climatico per nove aree pilota, inclusa quella molisana; contribuire a colmare le lacune nei sistemi di osservazione già esistenti e migliorare la capacità di modellazione sviluppando modelli integrati ad alta risoluzione.

Il workshop è servito a condividere le buone pratiche, riconducibili al nostro territorio, in relazione alle tematiche affrontate dal Progetto.

Galleria fotografica