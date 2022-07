Sul piazzale dei Pescatori sorteggio di San Basso

TERMOLI. Secondo le previsioni della stazione meteo dell'Aeronautica militare di Termoli non ci saranno problemi stasera sul piazzale del Porto.

Finalmente, dopo 3 anni di attesa, dopo il parziale via libero dello scorso anno, si vivrà una cerimonia di sorteggio della processione a mare di San Basso, in programma come sempre nella mattinata del 3 agosto, senza restrizioni Covid.

Quanto emerge dal monitoraggio quotidiano non rende tranquilli al 100%, ma è chiaro che la fase di piena emergenza è stata lasciata alle spalle, almeno "giuridicamente".

Quattro le entità che stasera si rendono protagoniste, per parte ecclesiale abbiamo la diocesi di Termoli-Larino, la cattedrale rappresentata dal suo parroco, il Comune di Termoli e l'associazione San Basso 7.0, certamente anche la Capitaneria di Porto darà il proprio contributo, come sempre.

Alle 19.30, nel piazzale del Mercato Ittico, ha luogo, dunque il pubblico sorteggio per l'estrazione del motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso in occasione della processione in mare del prossimo 3 agosto 2022.

Presiederanno il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

Inoltre, l'Associazione Teatrale 'U Battellucce' onorerà "San Bassele Pescatòre!".

A seguire conviviale e intrattenimento musicale.