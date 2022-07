La civil protesta di Pasquale Sisto, domenica il banchetto

GUGLIONESI. Pasquale Sisto non si ferma e continua la sua battaglia contro l’abusivismo e l’occupazione di suolo pubblico nel comune di Guglionesi.

«In riferimento alle molte situazioni di abusivismo e illegalità esistenti nel comune di Guglionesi così come da noi denunciato nei mesi precedenti con proteste e presidi e a distanza di quasi un anno dalla segnalazione l’illegalità di “Lungo Mare” e nonostante la pubblica protesta messa in atto dal segretario regionale del Prc il 3 giugno durante la solenne processione di Sant’Adamo Abate patrono di Guglionesi, e del presidio di domenica 26 giugno, l’Amministrazione Comunale non ancora interviene per porre fine a questo evidente stato di illegalità e sopruso. Per tutto questo continua la civile protesta a Guglionesi del nostro partito contro le illegalità e i soprusi con una raccolta di firme. I banchetti per la raccolta delle firme si terranno dalle ore 18,00 alle ore 20,00 tra i civici 26 e 28 di Viale Regina Margherita a Guglionesi (CB), a partire da domenica 10 luglio e tutte le domeniche di luglio e il giorno 9 agosto»