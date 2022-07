L’odissea della guardia medica turistica

TERMOLI-CAMPOMARINO.

Sono tanti i disservizi segnalati riguardanti la guardia medica turistica che doveva essere attivata a Campomarino.

Il servizio doveva partire il primo luglio ma, ad oggi, ancora niente.

Le molte segnalazioni parlano di un “mantra” che si ripete, ormai, tutti gli anni e si inserisce nel filone delle carenze mediche che in Molise coinvolge i servizi territoriali e gli ospedali.

Ci sono le graduatorie dei medici che hanno fatto domanda ma c'è un numero insufficiente a coprire tutte le sedi. Siamo al 9 luglio ed ancora il servizio non parte.

A Campomarino non è stata ancora inserita la consueta seconda unità aggiuntiva della Guardia Medica notturna e festiva.

«Bisogna arrendersi alla evidenza che non ci sono ricette magiche per risolvere il problema della carenza di medici e si deve pensare a fortissimi incentivi per provare a convincere i medici a restare, tornare o venire a lavorare in Molise».

A tal proposito abbiamo contattato telefonicamente il direttore sanitario dell’Asrem, il dottor Giovanni Giorgetta che, alla nostra richiesta di delucidazione in merito al servizio della guardia medica turistica, ha chiarito che «il 118 modalità india è già in attività presso Campomarino e Petacciato mentre la guardia turistica è in via di attivazione, entro la prossima settimana».