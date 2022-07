“Serraestate” 2022, vacanze tutte da vivere

SERRACAPRIOLA. Tutto pronto per l’edizione 2022 di “Serraestate”, contenitore di eventi che interesserà tutta l’estate. In data 8 luglio, l’Amministrazione comunale di Serracapriola, con delibera di giunta n.124, ha annunciato l’approvazione del programma di eventi, “Serraestate 2022”, che interesserà la cittadina a partire dal 23 luglio fino al 6 settembre. Accolte tutte le richieste delle varie associazioni e delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e a cui l’Amministrazione ringrazia per la partecipazione.

Variegati gli eventi che vanno dalle manifestazioni culturali agli eventi musicali e teatrali; eventi gastronomici, incontri di arte e letteratura, attrazioni per adulti e bambini, che andranno a soddisfare tutte le età ed interessi. Il programma completo sarà pubblicato a breve e saranno disponibili manifesti e brochure che verranno distribuite in tutte le attività commerciali del paese. “Sperando che il tutto sia di gradimento, ma soprattutto cercando di fare del nostro meglio con lo scopo di far conoscere Serracapriola in tutti i suoi aspetti, e che questi investimenti fungano da volano economico per la nostra comunità, io e l’Amministrazione comunale tutta, auguriamo a tutti una buona estate”. Queste le parole del consigliere Alessandro Taunisio, delegato agli eventi e spettacoli del Comune di Serracapriola. Ho chiesto al consigliere Taunisio se soddisfatto del programma degli eventi di quest’anno: “Oltre ad essere soddisfatto del programma, pensiamo di aver fatto del nostro meglio. Con orgoglio posso dire che questa Amministrazione, già dall’anno scorso si è distinta per aver creato un calendario in piena pandemia, mentre tutti gli altri sono rimasti a guardare. Un lavoro ed un impegno burocratico senza precedenti, in collaborazione con le Associazioni e attività commerciali, che quest’anno, anche più dell’anno scorso, si sono fatte avanti proponendo i loro eventi.

Nonostante il difficile periodo economico che stiamo vivendo, nonostante come qualsiasi cittadino, anche le casse comunali risentono degli aumenti di gas, luce e qualsiasi altra cosa, abbiamo deciso di investire ingenti somme che, in rapporto a paesi e città più grandi, superano di gran lunga ciò che si possa pensare”.

Ci puoi rivelare qualche data da segnalare?

“Ok ve ne dico solo alcune” – specifica il consigliere Alessandro Taunisio – “Dopo il successo dell’anno scorso, non mancherà la NOTTE BIANCA, sabato 13 agosto, con attrazioni per bambini, spettacoli itineranti e tanta musica ovunque.

Il 15 agosto avremo in concerto uno dei finalisti di THE VOICE SENIOR; il 17 agosto TRA LE VIE DEL BORGO ANTICO, data in cui si potrà visitare il nostro paese vecchio tra musica, artisti di strada e gastronomia. Ci saranno tantissimi altri eventi, anche di un certo spessore culturale, incontri con autori di rilievo come Franco Arminio, Marilù Oliva e altri ancora. Ospiti importanti, come il colonnello che arrestò Totò Riina, Sergio De Caprio detto Capitano Ultimo, nella serata del 1° agosto. Non mancheranno sagre e serate gastronomiche delle attività commerciali; ci sarà la Festa dell’agricoltura il 20 agosto. L’evento più grande ed oneroso del programma sarà il SERRACAPRIOLA SUMMER FESTIVAL 2022, con musica live in apertura e a seguire gli ospiti speciali del PAPEETE BEACH CLUB di Milano Marittima col Papeete On Tour il 10 agosto”. L’entusiasmo del consigliere è tanto, così come le emozioni che si avvertono dalle sue parole: “Speriamo di trasmettere queste emozioni e far conoscere Serracapriola in tutta Italia e chissà, anche fuori nazione”.

