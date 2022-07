San Basso, tradizione che avvolge la città

La cerimonia di sorteggio di San Basso

TERMOLI. Le tradizioni che inebriano la nostra città sono sempre emozionanti e al contempo meravigliose. Donano un tocco di gioia in questa quotidianità che sempre più spesso va veloce e ci trasporta con essa in maniera delle volte inevitabile. Proprio per questo motivo celebrare queste tradizioni è chiaramente importante.

Siamo in preparazione di una delle più sentite tradizioni legate non soltanto alla marineria, ma anche alla nostra città, che vede risplendere di quella luce brillante gli usi e i costumi che caratterizzano il nostro territorio.





Il sorteggio per la processione a mare effettuato dai bambini - che uno alla volta hanno estratto i bigliettini con i nomi delle imbarcazioni- ha portato all’esito di “Teresa Cannarsa” presenti i nipoti, gli armatori Francesco e Matteo Cannarsa, premiati con una fotografia dallo stesso Stefano Leone





La cerimonia del sorteggio è stata condotta da Paola Marinucci, presidentessa degli armatori pesca del Molise.





Presenti le istituzioni: il primo cittadino Francesco Roberti, il vescovo Gianfranco De Luca, il parroco della Cattedrale don Gabriele Mascilongo, il rappresentante di Federcoopesca Domenico Guidotti, il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello. Presenti anche il comandante dei carabinieri Filippo Cantore, il vice-questore Di Vittorio e gli esponenti della capitaneria di porto.





Immancabile la presenza dei volontari, come la ValTrigno.

Il risultato del sorteggio -come dicevamo poco fa- ha portato al nome di “Teresa Cannarsa” che porterà il Santo in processione. Sarà invece l’imbarcazione “San Pio” che trasporterà le autorità civili e militari e “Moby Dick” che porterà in mare la banda musicale.

Il sorteggio è stato allietato dal gruppo musicale U’ Battellucce, guidato da Nicolino Cannarsa che ha intonato le canzoni termolesi in onore al Santo patrono.

Presenti poi in gran numero i devoti al Santo, ma anche alla tradizione ed è sempre una gioia vedere quanti termolesi sentano nel loro cuore San Basso.

Una serata magica, che ha regalato non soltanto un bellissimo crepuscolo, ma anche la gioia delle tradizioni più autentiche.

