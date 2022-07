Flat tax Partite Iva a Comuni e Regioni?

Il nuovo testo della delega fiscale, su cui la maggioranza ha trovato la quadra, in vista della ripresa dell'esame in Commissione finanze della Camera, punta ad affiancare alle sovraimposte (comunali e regionali) sull'Irpef (destinate a sostituire, nello scenario disegnato dal disegno di legge, le attuali addizionali) una nuova fonte di finanziamento derivato per gli enti. Si tratta di una quota del gettito dell'imposta sostitutiva applicata agli autonomi con ricavi e compensi fino a 65mila euro che potrebbe essere destinata a Comuni e Regioni sulla base della residenza dei contribuenti ed a condizione che sia garantita “la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati”.

L’obiettivo generale dei sostenitori della flat tax è quello di sostituire l’attuale sistema di tassazione progressiva Irpef, per aliquote e scaglioni, con una tassa piatta uguale per tutti. Si ricorderà che un primo (timido) tentativo di avvicinamento ad essa fu già fatto con la Legge di Bilancio di anni addietro, mediante l’estensione dei limiti per l’accesso al regime forfettario per le partite IVA che già prevedeva l’applicazione di un’imposta sostitutiva Irpef con aliquota pari al 15%. Quindi la proposta non è proprio una novità; si tratta di uno dei temi cari ai partiti del Centrodestra dal 1994, quando Berlusconi la propose per la prima volta. La proposta di introdurla, sia per le famiglie che per le imprese, consentirebbe di far diminuire l’elevatissima pressione fiscale in Italia, considerata tra le più alte nel mondo. E, tra i vantaggi, c’è chi sostiene che riuscirebbe un fattore utile a ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale. Di contro chi è contrario considera che non sarebbe produttivo introdurla in Italia, ad aliquota unica, e si concentra sul fatto che la proposta è in contrasto con il principio di progressività dell’imposizione fiscale; cosicché cancellare la tassazione Irpef per aliquote e scaglioni porterebbe ad un crollo delle entrate tributarie.

Il nuovo testo non manda in soffitta la flat tax istituita dalla Manovra 2015; piuttosto, al fine di favorire l'emersione delle basi imponibili dei contribuenti che dovessero superare la soglia dei 65mila euro (e quindi passare dall'imposta sostitutiva al regime di tassazione ordinario), prevede un paracadute: una tassa opzionale che si applicherà per i due anni successivi al passaggio dal regime forfettario a quello ordinario e che sarà sostitutiva delle imposte sui redditi. Saranno i decreti attuativi della delega a definire la soglia di ricavi o compensi a cui potrà applicarsi tale imposta opzionale a favore dei contribuenti persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni.

Lo scenario del nuovo Fisco locale si completa, come detto, con il previsto addio all'addizionale comunale e regionale Irpef, entrambe sostituite da sovraimposte la cui aliquota di base potrà essere aumentata (o diminuita) dalle Regioni e dai Comuni entro limiti prefissati determinati in modo da garantire agli enti - nel loro complesso - lo stesso incremento di gettito oggi assicurato dal livello massimo dell'addizionale. Infine, diventa facoltativa e non più obbligatoria la revisione dell'attuale riparto tra Stato e Comuni del gettito dei tributi sugli immobili di categoria D. Eventuali modifiche dovranno avvenire senza oneri per lo Stato, compensando le variazioni di gettito per i diversi livelli di governo “attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio”.

Claudio de Luca