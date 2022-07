Felice Amicone e l'agrichef Elisa Vitone ai vertici di Terranostra Molise

CAMPOBASSO. Felice Amicone, imprenditore agricolo e agrichef, titolare dell’agriturismo “Guado Cannavina” di Capracotta, è stato eletto, nel corso dell’Assemblea dei soci tenuta nei giorni scorsi a Campobasso, Presidente di Terranostra Molise, l’Associazione che unisce gli agriturismi soci di Campagna Amica Coldiretti. Classe 1978, Amicone è al suo secondo mandato, che lo porterà a guidare l’Associazione per i prossimi cinque anni, ovvero fino al 2027.

Ad affiancare il Presidente nella gestione dell’Associazione saranno: Elisa Vitone (vicepresidente), titolare dell’agriturismo “Terra e Sapori” di Campodipietra, anch’essa agrichef, e Adamo Spagnoletti, titolare dell’agriturismo “Casetta Don Carlino” di Campomarino.

Ringraziando i soci che hanno voluto confermarlo alla guida dell’Associazione, Amicone ha assicurato il massimo impegno a sostegno dell’intera categoria degli imprenditori agrituristici sottolineando l’importanza della cooperazione fra le aziende. “Il periodo buio della pandemia da cui stiamo lentamente venendo fuori – ha detto subito dopo la sua elezione – ci ha insegnato l’importanza di restare uniti, soprattutto nelle difficoltà, perché è solo con la collaborazione e l’impegno comune che si possono superare le difficoltà del difficile periodo storico che stiamo vivendo. Continuerò ad impegnarmi – ha concluso Amicone - per realizzare tutti i progetti che avevamo messo in cantiere, come quello della formazione di nuovi agrichef, e che purtroppo l’emergenza sanitaria ci ha impedito di realizzare”.

Al termine dell’Assemblea, Coldiretti Molise ha organizzato un momento formativo, aperto a tutte le imprese agrituristiche socie, che vi hanno preso parte sia in presenza che collegate in videoconferenza. L’incontro, molto apprezzato dai partecipanti, è consistito in un approfondimento sulle modifiche apportate di recente alla Legge Regionale n. 9 del 22.03.2010, denominata “Disciplina delle attività agrituristiche”, ed a seguire in un focus sulle normative che regolano gli adempimenti per l’Haccp.

