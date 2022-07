Abusivismi, continua la battaglia di Pasquale Sisto

GUGLIONESI. Prosegue la battaglia in solitaria dell’esponente di Rifondazione Comunista, Pasquale Sisto.

Dal settembre scorso Pasquale Sisto, ha sollevato alla locale amministrazione alcune situazioni di stampo urbanistico, inviando più di una missiva al sindaco Mario Bellotti e all'ufficio tecnico comunale.

Una battaglia che dura da mesi ma che non trova risposte.

Non si spiega come mai nessuno risponda alle sue domande, come mai si passi oltre una situazione spiacevole, dove la gente decide di chiudere le strade e utilizzarne privatamente.

Aveva voluto mandare un messaggio “ingombrante” durante la processione di Sant’Adamo, patrono di Guglionesi. Ha dato voce alla sua lotta, molti hanno compreso e molti lo hanno criticato ma lui non si dà per vinto.

Continua a battersi, carte alla mano, affinché le strade vengano utilizzate da tutti. Dove tutti possono trovare parcheggio. Devono tornare al loro effettivo ruolo.

Sono strade cieche che potrebbero fungere da parcheggio ma che, per volontà di alcune famiglie, sono diventate strade private con tanto di catena.

E così ha deciso di creare un banchetto sul “lungomare” di Guglionesi, in Viale Regina Margherita, per raccogliere le firme affinché questa sua lotta sia finalmente ascoltata.

Lo farà tutte le domeniche di luglio e, infine, il 9 agosto.

Galleria fotografica