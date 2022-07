Premiazioni chiudono il quinto memorial "Antonello e Giovanni Padulo"

LARINO. In archivio la 5^ edizione del Memorial Antonello e Giovanni Padulo. «E’ stata portata a termine e come nostro solito intendiamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, con impegno e determinazione, alla realizzazione dello stesso – affermano gli organizzatori - vorremmo prima di tutto ringraziare proprio quelle attività e persone che ci hanno dato una mano concreta, e che come ogni anno ci dimostrano di essere vicini, comprendendo il senso e lo spirito del torneo; parliamo di Farmacia Caradonio, All Ferr di Claudio Santelia, Auto Super Market, Bar Pasticceria Del Borgo, M e G calzature, Saciem srl, Di Palma snc, Mario Di Cicco, Bar Centro Storico, Planet Cafè, Ottica Antonacci, Ristorante Pizzeria Belvedere, Revolution Fast Food Gourmet, Barberia dei Compari, Linea uomo di Antonio Marchitto, G.S. Fiamma Larino, Roxy Bar e infine Frenter Larino.

Ringraziamo, inoltre, l'amministrazione comunale sempre presente e che in più quest'anno ci è stata vicina, intervenendo e rendendosi disponibile, anche quando ci sono stati problemi da noi non calcolati.

Inoltre ci teniamo a chiarire un po’ le idee per quanto riguarda lo scopo di questo torneo che noi cerchiamo di trasmettere a tutti voi. Per chi dall’esterno non riuscisse a notarlo, il motivo per cui per settimane non pensiamo ad altro, per cui organizziamo tutto nei minimi dettagli, diventando a volte anche maniacali per far sì che tutto riesca per il meglio, è solo ed esclusivamente per tenere vivo il ricordo di due nostri amici che non sono più con noi; sappiamo che sembra banale dirlo ma non è così. Abbiamo scelto l’ambito del Memorial perché il calcio era una delle loro più grandi passioni e, così facendo, in ogni partita è come se rivedessimo Antonello segnare un goal e Giovanni parare un calcio di rigore. Questo è ciò che ci spinge ad andare avanti con questa iniziativa, e questo è ciò che vogliamo trasmettere anche a chi non li conosceva o li conosceva poco.

A questo, dalla prima edizione e così è stato anche quest’anno, abbiamo aggiunto un ulteriore gesto che viene dal profondo del cuore di tutti noi; abbiamo deciso di donare il ricavato di questo memorial ad una fondazione di Larino, chiamata Brizio, attiva sul territorio nell’aiuto di persone che hanno problematiche e bisogni vari.

Infine, ci teniamo a dirvi che siamo felicissimi di vedervi sempre così tanti e attivi sugli spalti, di vedere così tanti ragazzi giocare con lo spirito giusto, e speriamo che questo non cambi mai. A l’anno prossimo».

Galleria fotografica