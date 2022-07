Al via a Larino il Memorial Michele Cesaride

LARINO. Da un memorial all’altro, per tenere vivo il ricordo di chi ha lasciato troppo presto la comunità locale a Larino. «Si è appena concluso il Memorial Antonello e Giovanni Padulo, i nostri indimenticabili Angeli, vinto dalla squadra "Comitiva", domani avrà inizio il Memorial Michele Cesaride, per ricordare l'amico di tutti. Gli organizzatori vi aspettano numerosi alle ore 20 di oggi, lunedì 11 luglio, presso i campetti di Rainone. Per non dimenticare». A dare l’annuncio social è stata l’associazione politico-culturale ViviLarino.