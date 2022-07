Borse di studio, rinviata la scadenza dell'invio delle graduatorie

In calendario

In calendario lun 11 luglio 2022

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha deliberato di differire al 26 luglio 2022 la data di scadenza fissata per la trasmissione alla Regione Molise – Servizio Politiche dell’Istruzione, della Formazione Professionale e dell’Università – della scheda Allegato “C”, contenente la graduatoria interna degli ammessi al beneficio Borse di studio per l’anno scolastico 2021-2022, di cui all’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63”.

Per tutto il resto, resta confermata la validità delle indicazioni riportate nella deliberazione n. 90 del 31 marzo 2022.

Il provvedimento fa seguito alla nota n.1551 del 7.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha ampliato, in favore di tutte le Regioni, i termini per la trasmissione delle graduatorie definitive contenenti i dati degli studenti beneficiari e prende atto dell’esigenza manifestata da taluni Comuni del territorio di poter disporre di un lasso temporale più ampio ai fini del completamento degli adempimenti di propria competenza in merito al contenuto della citata DGR n. 90/2022.