Attenti ai rifiuti di Tv e cellulari: hanno preziosità nascoste

Uno studio delle Nazioni unite azzarda che 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, abbandonati a livello mondiale ogni anno, equivalgono a 62,5 miliardi di dollari (poco meno di un Pil annuo del Lussemburgo). I Raee crescono ogni anno di 2 milioni di tonnellate (circa il 3-4%) a causa dei livelli di consumo più elevati (+3% annuo). Secondo un'analisi europea ciascuno Stato produce ogni anno 5 tonnellate di spazzatura, di cui solo il 38% viene avviato al riciclo. Grazie alla resistenza che si oppone alla costruzione di impianti di smaltimento, si preferisce esportarle in Paesi dove riciclare significa realizzare un 'business', previo sfruttamento della manodopera e dell'ambiente. quando gli scarti andrebbero sfruttati con un sistema di economia circolare. Per quanto concerne l'Italia, si spendono soldi per esportare ciò che altrove viene accolto, ed utilizzato, per ricavare materie da riciclare a fini di produzione di energia che, poi, finiamo con l'importare. Eppure la costruzione di impianti di trattamento e di valorizzazione energetica dei rifiuti concreterebbe un momento fondamentale per compiere il passaggio della transizione energetica. Più fessi di così, si muore!

Il bello è che ciò accada proprio quando il 'business' dell'energia e dei minerali, estratti dai rifiuti, è diventato un appetitoso motore economico. Eppure eliminare i televisori è solo uno spreco per l'economia nazionale, soprattutto ove si pensi che sarebbe sufficiente aggiungere un 'decoder' al fine di allungarne la vita. In sostanza tv e p.c. rappresentano una miniera di materie di pregio. Ciò nonostante c'è una sindrome che sembrerebbe colpire i politici locali. Si tratta del fenomeno 'Nimto' ("Not in my terms of office": mai durante il mio mandato elettorale), proprio quando, da tali oggetti, è possibile ricavare fino a dieci plastiche diverse ma anche metalli (alluminio, acciaio, ferro, oro, argento, palladio e rame) estratti dalle schede elettroniche. Dal trattamento del 'Raee' si recupera addirittura il 90-95% dei materiali, spiegano laddove funziona un "Amiat Iren", recuperando plastiche e metalli nonché rifiuti elettrici ed elettronici. In questo centro arriva addirittura materiale nuovo, ancora imballato, di cui i produttori si liberano al fine di fare posto ai nuovi modelli. Le plastiche vengono triturate, suddivise ed infine vendute ad aziende per le successive lavorazioni; le schede di memoria del p.c., una volta estratte, vengono spedite nell'Europa del Nord perché in Italia mancano strutture specializzate ai fini del recupero dei metalli preziosi. Di contro, chi sia in grado di riciclare si aggiudica una fetta importante di mercato, tant'è vero che vi sono molti Comuni dove vorrebbero realizzare un impianto per il recupero di materiale di tanto valore.

Ma, come si diceva, se la tecnologia permette, ciò non è consentito dal pregiudizio ambientalistico che ha posto tanti veti grazie alle Autorità ed alla lunghezza delle pratiche burocratiche. Nella sostanza, mettere paletti è un po' come buttare via un tesoro. Per dare un'idea, una tonnellata di telefoni cellulari (scartati) assomma in sé stessa un ricavo di minerali preziosi. Basti dire che, in un milione di telefonini, ci sono almeno 24 kg d'oro, 16mila di rame, 350 d'argento e 14 di palladio. Si tratta di risorse interamente recuperabili, per ciò stesso restituibili al ciclo produttivo perché quello che non si ricicla è riutilizzabile, permettendo di conseguire costi sempre più alti. Fonti specializzate ritengono che - nel 2019 - siano stati rigenerati 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, con un aumento del 21% rispetto al 2018. Eppure solo il 17,4% è stato riciclato, cosicché una gran quantità di oro, di argento e di rame è finita in fumo, dispersa o bruciata che sia stata. Se si continuasse, entro il 2030, i rifiuti elettronici raggiungerebbero i 74 milioni di tonnellate, inferendo - peraltro - danni all'ambiente, ove non riciclati. A tale proposito v'è stato chi ha documentato che 98 milioni di tonnellate di anidride carbonica siano state rilasciate nell'atmosfera, trattandosi di sostanze provenienti da frigoriferi e da condizionatori d'aria. Ma questo, forse, non lo sa manco la piccola Greta.

Claudio de Luca