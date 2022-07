Migliorare la salute delle persone, al via partnership tra Gimbe e Collage

La qualità dell’assistenza sanitaria e la sostenibilità del Ssn. La Fondazione Gimbe, ente non profit che da anni si batte per contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico, e Collage S.p.A., azienda di eccellenza per le capacità organizzative da sempre al fianco di opinion leader nazionali ed internazionali, hanno siglato un accordo di collaborazione per mettere a disposizione della sanità le proprie competenze metodologiche e organizzative.