«Mai così arretrata la bassa marea negli ultimi anni»

TERMOLI. «Anche con la bassa marea negli anni passati questo fenomeno non raggiungeva simili effetti...»

È quanto sottolinea il nostro amico e presidente della sezione Archeoclub d'Italia di Termoli, Oscar De Lena, che stamani ha voluto farci partecipe di una sua riflessione.

«Uno strano fenomeno quest'anno si sta verificando sulla spiaggia del litorale Nord di Termoli. Ogni giorno il mare si ritira e la battigia che una volta si trovava a una decina di metri dalla prima fila degli ombrelloni ormai è ad oltre 50 metri e in alcuni stabilimenti oltre 100 metri.

Il segnale di avviso per chi non è in grado di nuotare posto a una profondità di circa 50 cm ora in bella vista piantato sulla sabbia dove non c'è più un dito d'acqua.

Sarà l'eccesso di temperatura di questa anomala stagione con clima africano che contribuisce all'evaporazione delle acque del nostro mare o c'è qualche altro fenomeno che non conosciamo?»

Galleria fotografica