Riciclo con fantasia sui temi del mare

TERMOLI. Grande riscontro questa mattina al laboratorio creativo realizzato con i tappi delle bottiglie 100% riciclabili. I bambini si sono divertiti a creare una simpatica barchetta a vela, guidati dalla bravissima animatrice ambientale Monica, che li ha coinvolti nell’interessante mondo del riciclo. L’evento è il primo di quattro laboratori ambientali che si svolgeranno sulle spiagge termolesi nei mesi estivi di luglio e agosto e fanno parte della campagna di comunicazione 2022 “Be green!”. Gli altri eventi estivi di sensibilizzazione ambientale sono “Quartiere Pulito”, con l’ultima tappa prevista a San Pietro sabato 16 luglio; “RaeeMida”, la raccolta itinerante dei Raee che si è svolta nei mesi di maggio e giugno in quattro appuntamenti in diverse zone della città; le giornate ecologiche in collaborazione con le associazioni di volontariato e “Compostiamoci bene”, una giornata esclusivamente dedicata al compostaggio domestico. A settembre sarà la volta delle scuole con due progetti didattici sui temi della sostenibilità ambientale, che coinvolgeranno gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

“Anche quest’anno siamo sulle spiagge termolesi per promuovere attraverso il gioco comportamenti responsabili che rispondono a un’etica ambientale ed ecosostenibile – dichiara Ivana Cappella, responsabile della comunicazione Rieco Sud –. Oggi abbiamo realizzato piccole opere d’arte con i tappi in sughero, un’attività creativa in cui i bambini si sono sentiti liberi di sperimentare utilizzando materiale 100% riciclabile. Questi laboratori rappresentano per noi l’occasione per spiegare ai bambini in maniera informale l’importanza del riciclo e la necessità di ridurre al minimo la produzione degli imballaggi, per promuovere uno stile di vita più sostenibile e un’etica del consumo a basso impatto ambientale, passo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 e per il futuro di tutti noi. I laboratori creativi sono un valido strumento per favorire nei bambini la crescita di una coscienza ecologica attraverso il coinvolgimento attivo, il gioco e il divertimento.

Ringrazio a nome dell’Azienda Katia e Alessandro del Tricheco Beach, che ci hanno gentilmente ospitati nel loro lido e i nostri bambini green che hanno partecipato con entusiasmo e allegria al laboratorio di questa mattina, dimostrando grande creatività e un’ottima preparazione sui temi ambientali”.