«Screening mammografico gratis alle donne tra 45 e 49 anni»

In pressing mer 13 luglio 2022

CAMPOBASSO. È passata, a palazzo D’Aimmo, la mozione della consigliera regionale Aida Romagnuolo in merito allo ‘Screening mammografico gratuito alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni’.

Un esame garantito, in Molise, alla popolazione femminile tra i 50 ed i 69 anni e fondamentale per contribuire ad una diagnosi precoce di neoplasie.

Già dai 30-35 anni, però, bisognerebbe effettuare una ecografia mammaria periodicamente; dai 40, annualmente, indispensabile una mammografia. Del resto, quello alla mammella, è tra i tumori più frequentemente diagnosticati, con una incidenza del 40% tra le donne con meno di 49 anni, e con fattore ereditario del 5-7%. Tuttavia, scoprire in tempo la malattia significa intervenire tempestivamente portando la percentuale della sopravvivenza, dopo 5 anni dalla diagnosi, fino all’87%. Con uno screening attento e puntuale, poi, è possibile ridurre la mortalità, tra le donne, del 50%

“L’art. 32 della nostra Costituzione – ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo - garantisce il diritto alla salute e l’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Eppure, in alcune regioni vi sono maggiori vantaggi. Urge – ha concluso Romagnuolo – adeguarsi, garantendo anche in Molise lo screening gratuito tra i 45 ed i 49 anni. A tal proposito ringrazio tutti i colleghi che in Consiglio regionale hanno sostenuto ed accolto la mia richiesta”