Sguardo al cielo per ammirare la "Superluna del cervo"

TERMOLI. Stasera una notte magica ci attende basterà alzare gli occhi al cielo per vedere la Superluna più grande dell’anno, la terza di questo 2022.

All'imbrunire (intorno alle 20:38) la Luna piena di luglio, soprannominata "Luna del Tuono o del Cervo", apparirà sul cielo di Termoli ancora più spettacolare e luminosa del solito.

L’appellativo "Luna del Cervo" fu ideato da alcune tribù di nativi americani per riferirsi alle corna dei cervi maschi, che proprio in questo periodo tendono a raggiungere le dimensioni massime.

Non si tratta però dell’unico soprannome: altre tribù chiamavano questo evento "Luna del Tuono", per via dei temporali che diventano più frequenti nei mesi estivi.

Se il cielo rimane sereno, non sarà complicato poter ammirare la luna nel firmamento e magari regalarsi anche qualche suggestiva fotografia, in ogni caso la visione sarà disponibile anche in streaming.

Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, offrirà l’opportunità di ammirare l’evento su internet.

La partecipazione è gratuita, è sufficiente accedere qui.

L'invito è a uscire e volgere lo sguardo al cielo per ammirare la Superluna, magari cercando un luogo in cui la presenza di luci artificiali sia ridotta per aumentare la visibilità del fenomeno e godere di uno spettacolo ancora più affascinante.