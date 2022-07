Verso la cooperazione dei porti nell'Adriatico

TERMOLI. Maggiore fluidità nella gestione amministrativa del porto e soprattutto occasione per valorizzare i progetti e le opportunità legate a Zes e Pnrr. L’ingresso nell’Authority del Mare Adriatico Meridionale è una svolta potenziale per tutto il Molise.

Sulla cooperazione tra gli scali portuali si è parlato anche di recente proprio a Bari. «Qualcosa sta cambiando nel settore marittimo e portuale – aveva dichiarato Ugo Patroni Griffi– e la gestione delle sfide del domani sulle tematiche legate all’ambiente e alla transizione energetica è una grande opportunità per tutti i porti della Puglia (e del Molise, ndr). È necessario che tutti i porti dell’Adriatico e dello Ionio condividano la stessa visione e lavorino insieme per raggiungere risultati positivi attraverso la realizzazione di azioni concrete». L’iniziativa, partendo da un confronto sui risultati raggiunti nel settore marittimo e portuale attraverso i diversi progetti Interreg del periodo 2014-2020, è stata un punto di partenza per promuovere future cooperazioni tra i porti coinvolti (Dubrovnik, Bar, Durazzo, Valona, Igoumenitsa, Corfù, Termoli, Taranto ed i porti pugliesi del mare Adriatico meridionale) e per affrontare le sfide e le opportunità del periodo di programmazione 2021-2027 che sta per partire. Un’occasione unica e preziosa che ha portato alla sottoscrizione di un Memorandum of Understanding tra i porti del basso Adriatico e dell’alto Ionio, attraverso il quale le parti hanno posto le basi per nuovi progetti di collaborazione e occasioni di sviluppo anche mediante la costituzione di una associazione transfrontaliera.