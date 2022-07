Apre venerdì nuova bretella sulla rotatoria al lido

CAMPOMARINO. Dopo l’ultimazione della segnaletica da parte dell’Anas, domattina apre la nuova sede viaria sulla statale 16 in territorio di Campomarino lido, che garantirà sicurezza in quel transito, crocevia fondamentale tra Puglia e Molise, specie nella stagione estiva, turisticamente più appetibile. Dei ritardi maturati nel cantiere si era lagnato anche il sindaco Pietro Donato Silvestri, nell’occasione della consegna delle Bandiere Blu a Palazzo Norante.

La ditta aggiudicataria dei lavori aveva avuto problemi di approvvigionamento dei materiali, mesi difficili per le materie prime, indiscutibilmente. Fatto sta che si è giunti laddove non si voleva, ossia in piena estate. All’uopo, l’amministrazione comunale ha emanato una ordinanza che modifica quelle precedenti, pubblicate per accompagnare la fase di realizzazione dell’opera. «Visto lo stato attuale delle opere e lo stadio di avanzamento dei lavori constatato in data 12 luglio mediante sopralluogo congiunto, tenuto conto che la durata complessiva dei lavori ha subito un prolungamento imprevisto che, con l’arrivo della stagione estiva ed il conseguente incremento dei flussi veicolari in ingresso e in uscita dalla località Lido di Campomarino, rende necessario adottare ogni possibile provvedimento per favorire la circolazione stradale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

La rotatoria per la viabilità secondaria, prevista sulla strada comunale di collegamento tra la statale 16 e il passaggio a livello ferroviario di via De Gasperi, risulta essere già stata realizzata e può essere aperta alla circolazione stradale in condizioni di sicurezza; considerato l’interesse pubblico all’utilizzo, sia pur parziale, delle opere stradali previste nel progetto e già realizzate, in modo da assicurare la possibilità di accesso veicolare da sud e di uscita veicolare verso nord per tutta l’area del Lido di Campomarino circolante su via De Gasperi, mediante il collegamento con la Statale 16; l’area interessata dalla realizzazione complessiva dell’opera rimane ampiamente cantierata, per il proseguo dei lavori condotti dal Rti di imprese, per cui la presenza di aree delimitate di cantiere comporta restringimenti di carreggiata e dunque la necessità di predisporre dei sensi unici di marcia in alcuni tratti stradali comunali; viste le caratteristiche della sede stradale e la larghezza della carreggiata nelle aree interessate; per procedere all’esecuzione delle opere previste si rende necessario mantenere la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada più prossimo alla Statale 16 già chiuso mediante la precedente ordinanza n. 21 del 26.10.2021, area tuttora di cantiere; ravvisiamo pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze di lavoro, in ordine alla sicurezza per il transito dei veicoli e delle persone ed in ordine alla necessità di permettere la regolare esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

A tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento», firmato dal comandante della Polizia locale: divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto della strada comunale di collegamento tra la Statale e il passaggio a livello ferroviario di via De Gasperi, già noto come Contrada Stazione Ferroviaria, nel tratto più prossimo alla statale 16 che rimane area di cantiere; l’obbligo di circolazione in senso rotatorio e di dare precedenza ai veicoli già circolanti nella rotatoria di nuova realizzazione ubicata in detto tratto di strada comunale, per tutte le direzioni di marcia; l’istituzione di un senso unico di marcia nel breve tratto di strada comunale che dalla statale 16 conduce al piazzale antistante la stazione ferroviaria, in direzione Lido, che rimane parzialmente area di cantiere; l’istituzione di un senso unico di marcia nella strada comunale che dal piazzale della stazione ferroviaria conduce alle aree di ingresso delle attività commerciali ad insegna Acqua & Sapone, Eurospin ed altre, in direzione nord verso Termoli; l’obbligo di arresto e dare precedenza (segnale di stop) e l’obbligo di svolta a destra (segnale di direzione obbligata) per tutti i veicoli circolanti nella strada comunale che consente l’ingresso alle attività commerciali ad insegna Acqua & Sapone, Eurospin ed altre, all’altezza di ogni intersezione di detta strada con la statale 16».