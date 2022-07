Sanità nel basso Molise, «Disatteso il benessere della cittadinanza»

TERMOLI. Si "riarma" il dibattito sulla sanità nel basso Molise. Grimaldello della discussione il lungo excursus in corsia effettuato dal sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, che ha messo "a nudo" tutte le criticità esistenti all'ospedale San Timoteo.

A confortare la visione del primo cittadino petacciatese è il referente della Fondazioni Milani Massimo Cianci.

«Il sindaco di Petacciato lo scorso 13 luglio con un intervento preciso e dettagliato ha evidenziato le lacune del sistema sanitario regionale, nello specifico del Basso Molise.

La Fondazione Milani concorda con l’analisi del primo cittadino, sottolineando come ancora una volta alla voce “sanità-bene comune” si continui a disattendere il benessere della cittadinanza. In particolare nei settori emergenziali e di prima assistenza, i quali difficilmente saranno surrogati da un privato, visto lo scarso o nullo lucro che deriverebbe dalla gestione di un pronto soccorso, di una terapia intensiva, di un’emodinamica.

La pandemia ha posto una condizione non negoziabile: se la salute dei cittadini la vogliamo declinare in tutte le sue forme non può che avere un approccio pubblico, altrimenti la suddivisione in categorie di persone in base alle loro possibilità economiche sarà un’amara realtà.

Ripartiamo dalle parole a cominciare, modificandole, da “Azienda” sanitaria locale a “Servizio”, nel senso nobile d’ impegno incondizionato verso l’altro».